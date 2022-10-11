Росія знову вдарила по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі, попередньо — 6 людей, їх шпиталізували. Серед поранених працівників ТЕС підприємства немає.
Від обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.
Перший удар по ТЕС був за кілька годин до цього іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. ТЕС розташована в місті Ладижин і є структурним підрозділом компанії ДТЕК «Західенерго». На станції встановлено 6 енергоблоків, кожен потужністю у 300 МВт. Як основне паливо там використовують енергетичне вугілля.
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у 8 регіонах були проблеми з водопостачанням.
- Уранці 11 жовтня ракетні атаки на Україну продовжились: ППО збила 18 ракет.