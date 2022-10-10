Диктатори росії і білорусі домовились створити біля кордонів України спільне угруповання військ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Білоруський диктатор лукашенко домовився з путіним розгорнути біля кордонів України спільне угруповання військ.
Про це повідомляє державне агентство БЕЛТА.
«У звʼязку із загостренням на західних кордонах союзної держави [рф] ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусь [...]. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо використовувати угрупування союзної держави. Основа цього угруповання — армія, збройні сили республіки білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угрупування розпочалося», — заявив лукашенко.
Він стверджує, що Україна нібито планує напасти на білорусь за допомогою НАТО.
- За даними Головного управління розвідки України, біля кордону з боку білорусі зосереджено тільки шість батальйонів противника.
- Білорусь наразі допомагає росії у війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами — це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн.
- Також до білорусі доставили дрони-камікадзе Shahed-136, які, ймовірно, вже 10 жовтня полетіли в бік України.