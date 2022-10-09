Шість країн ЄС виступають за нові санкції проти Ірану через придушення протестів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Stephan Röhl
Німеччина, Франція, Данія, Іспанія, Італія та Чехія подали 16 пропозицій щодо нових санкцій Європейського Союзу проти Ірану.
Про це пише Reuters.
За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, її країна гарантує, що ЄС заморозить активи людей, відповідальних за насильницьке придушення протестів в Ірані, та заборонить їм вʼїзд до Євросоюзу.
«Ті, хто бʼє жінок і дівчат на вулиці, хто викрадає, свавільно увʼязнює і засуджує до смерті людей, які не хочуть нічого, крім того, щоб жити вільно, — вони стоять на неправильному боці історії», — сказала Бербок журналістам видання Bild am Sonntag.
- 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала «поліція моралі» через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.
- Генеральний директор SpaceX Ілон Маск 20 вересня заявив, що компанія попросить звільнення від санкцій проти Ірану, щоб надати цій країні супутниковий інтернет від Starlink.
- 9 жовтня в правозахисній групі Iran Human Rights заявили, що під час протестів загинули щонайменше 185 людей, зокрема 19 дітей.