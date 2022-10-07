Ілон Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Daniel Oberhaus / Flickr
Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу.
Про це він сказав в інтервʼю виданню Financial Times.
«Моя рекомендація... — встановити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка б була достатньо приємною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими... Я вважаю, що, ймовірно, вони могли б мати більш мʼяку угоду, ніж Гонконг», — сказав Маск.
Відповідаючи на запитання про Китай та ризики для заводу Tesla в Шанхаї, який виробляє від 30 до 50% загальної продукції Tesla, Маск сказав, що конфлікт навколо Тайваню неминучий. Він додав, що буде не єдиним, хто постраждає від наслідків.
«Tesla буде втягнута в будь-який конфлікт, Apple зіткнеться з дуже великими проблемами, це точно», — додав він.
Маск захоплювався Китаєм та інвестував у цю країну. Але, за його словами, Пекін чітко дав зрозуміти, що не схвалює впровадження системи супутникового звʼязку Starlink в Україні. Маск також розповів, що китайська влада шукала гарантій того, що Starlink не продаватиметься в Китаї.
- 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України. Користувачам він пропонував проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.
- Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він запитав у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії. У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Зеленський у відповідь запитав, який Ілон Маск усім подобається більше — той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує росію. У коментарі до нього прийшов власне Маск і зазначив, що він підтримує Україну, але хвилюється за наслідки війни для світу.
- Благодійний фонд Сергія Притули менш ніж за добу зібрав 2,3 мільйона гривень — гроші підуть на рації та на підручник з історії для Ілона Маска.