Верховна Рада визнала Курильські острови окупованою територією Японії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / Kyodo News / Contributor
Верховна Рада постановою 2662-IX визнала окупацію росією Північних територій Японії (Курильські острови).
Рада заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, визнала їх окупованими та закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу островів.
Також український парламент звернувся до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ і національних парламентів держав світу із закликом послідовно підтримувати врегулювання статусу Північних територій Японії.
- Сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області рф, проте Японія це оскаржує і вважає острови своєю територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.
- 21 березня 2022 року росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, повʼязані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну росії проти України. Уже 26 березня росія розпочала на островах військові навчання.
- 31 березня Японія визнала Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією».
- 6 вересня росія скасувала спрощений вʼїзд японцям на Курильські острови. Угода діяла з 1999 року.