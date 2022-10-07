Верховний суд попросив СБУ перевірити всіх суддів на наявність у них російського паспорта
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Голова Верховного суду Всеволод Князєв попросив Службу безпеки України перевірити всіх суддів на наявність у них російського паспорта. Він готовий звільнити всіх суддів, у яких його знайдуть.
Про це Князєв розповів в інтервʼю «Цензору.НЕТ».
«З власної ініціативи я звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити всіх суддів Верховного суду на наявність російського громадянства. І якщо такі факти підтвердяться і щодо інших осіб, моє рішення щодо них буде таким самим», — зазначив він.
Князєв вважає, що наразі немає гарантії, що в українських державних органах влади немає людей із російським паспортом. Тому, на його думку, українська влада має вжити системних заходів, щоб такого більше не було.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.
- 3 жовтня судді Касаційного господарського суду в складі Верховного суду не змогли зібрати достатню кількість голосів, щоб усунути з посади Богдана Львова. У той же день СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова. 5 жовтня голова Верховного суду виключив Львова зі штату.