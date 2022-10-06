Верховна Рада дозволила нацгвардійцям проводити розмінування

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Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, який дозволить бійцям Національної гвардії України проводити розмінування.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт № 7673 вносить зміни до статті 12 Закону України «Про Національну гвардію України» щодо проведення робіт із розмінування, зокрема під час воєнного стану. Його підтримали 263 українські парламентарі.