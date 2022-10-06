Зеленський: До росії депортували вже понад 1,6 мільйона українців
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський заявив, що до росії примусово депортували вже понад 1,6 мільйона українців.
Про це він розповів під час звернення до учасників сесії Генасамблеї Організації американських держав, яка триває в Лімі (Перу).
«Уже понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані до рф. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували», — сказав президент.
- За даними Офісу омбудсмана, до росії депортували щонайменьше 7 700 українських дітей. Депортованих дорослих примушують проходити через фільтрацію.
- США вже виявили 18 фільтраційних таборів для українців у росії та на окупованих територіях. Фільтраційними операціями керують чиновники адміністрації путіна.
- У липні США внесли росію до списку країн, які сприяють торгівлі людьми та примусовій праці, вербують і використовують дітей-солдат.