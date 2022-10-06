Зеленський: До росії депортували вже понад 1,6 мільйона українців

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Президент Володимир Зеленський заявив, що до росії примусово депортували вже понад 1,6 мільйона українців.

Про це він розповів під час звернення до учасників сесії Генасамблеї Організації американських держав, яка триває в Лімі (Перу).

«Уже понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані до рф. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували», — сказав президент.