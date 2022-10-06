КНДР знову запустила дві балістичні ракети у бік Японії. За майже два тижні це вже шостий запуск
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
NK News
Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японії. Вони полетіли у бік Японського моря.
Про це пише Yonhap.
Це вже шостий ракетний запуск КНДР за останні 12 днів. Під час одного з таких запусків у Японії навіть спрацювали сирени.
Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що пуски зафіксували о 06:01 та 06:23 за місцевим часом з району Пхеньяну. За їхніми оцінками, одна з ракет подолала понад 350 км, інша — близько 800 км на максимальній висоті близько 60 км.
- 17 серпня Північна Корея випустила дві крилаті ракети з міста Ончхон на західному узбережжі країни. Запуски відбулися через день після того, як Сеул і Вашингтон розпочали чотириденні спільні навчання в рамках підготовки до польових тренувань Ulchi Freedom Shield, які триватимуть із 22 серпня по 1 вересня.
- 22 серпня Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.
- 25 вересня Північна Корея випустила одиночну балістичну ракету малої дальності у бік моря.