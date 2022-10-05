Зеленський запропонував Раді звільнити голову Нацбанку

Новини

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення голови Національного банку Кирила Шевченка.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови направили на розгляд комітету Ради. У середу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що фінансовий комітет Верховної Ради не схвалив постанову про звільнення Шевченка з посади голови НБУ, оскільки Офіс президента не встиг подати подання на звільнення.