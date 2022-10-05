Голова «Енергоатому» Петро Котін узяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС

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Президент компанії «Енергоатом» Петро Котін став виконувачем обовʼязків генерального директора Запорізької атомної електростанції.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

«Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС», — сказав Котін.

Також він зазначив, що з моменту викрадення гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова адміністрування станції передали до Києва, і всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуть безпосередньо в центральному офісі «Енергоатому».

За словами Котіна, усі технічні питання щодо експлуатації енергоблоків буде як і раніше вирішувати технічний персонал ЗАЕС, погоджуючи з центральним офісом.

Також президент «Енергоатому» закликав працівників Запорізької АЕС не укладати угод з росіянами.

«Впевнений, що ваша мудрість не поступається вашій мужності. І ви не укладете жодних угод з окупантом, не підпишете жодних заяв та контрактів. Не робіть цього ні за яких умов та обставин!» — наголосив він.