Іран не підтримав російську анексію територій України, попри постачання росії бойових дронів

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Wikipedia / Hossein Ostovar

Іран фактично не визнав анексію росією українських територій, попри те, що поставляє військам рф бойові дрони і безпілотники-камікадзе.

У коментарі держагентству IRNA офіційний представник Міністерства закордонних справ Насер Канані заявив, що його країна дотримується «повної поваги до принципу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав, як до основної норми міжнародного права та поваги до принципів Статуту ООН».

Він додав, що слід уникати будь-яких «провокаційних дій», які могли б порушити світову стабільність.