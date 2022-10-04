Іран не підтримав російську анексію територій України, попри постачання росії бойових дронів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikipedia / Hossein Ostovar
Іран фактично не визнав анексію росією українських територій, попри те, що поставляє військам рф бойові дрони і безпілотники-камікадзе.
У коментарі держагентству IRNA офіційний представник Міністерства закордонних справ Насер Канані заявив, що його країна дотримується «повної поваги до принципу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав, як до основної норми міжнародного права та поваги до принципів Статуту ООН».
Він додав, що слід уникати будь-яких «провокаційних дій», які могли б порушити світову стабільність.
- 30 вересня путін оголосив про «приєднання» до рф окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
- Через це США, Канада і Велика Британія запровадили нові санкції проти росії. Єврорада також анонсувала санкції і засудила анексію.
- Україна запровадила санкції проти понад 3 600 росіян і російських компаній. Туди потрапили родичі путіна, а також російські пропагандисти, олігархи та колаборанти.
- Українська влада заявляла, що приєднання росією українських територій нічого не змінить — ЗСУ продовжать звільнювати окуповані землі.
- 4 жовтня рада федерації росії остаточно схвалила анексію окупованих частин України, а президент Зеленський визнав нікчемними укази путіна про визнання «незалежності» регіонів України.
- Анексію українських областей визнала влада Північної Кореї.