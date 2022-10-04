У Харківській області знайшли ще одну катівню росіян у поліцейському відділку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Харківській області, у селищі Великий Бурлук знайшли ще одну катівню російських окупантів, яку вони облаштували у поліцейському відділку.
Про це Національна поліція повідомила 4 вересня.
Зараз тривають слідчі дії, криміналісти вилучають докази.
Після того як ЗСУ деокупували майже всю Харківську область, у населених пунктах знаходять катівні, які там облаштували російські окупанти. Вони були щонайменше у селі Піски-Радьківські, у селі Липці, у Купʼянську, у Козачій Лопані та у Балаклії.