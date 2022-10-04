У Харківській області знайшли ще одну катівню росіян у поліцейському відділку

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Харківській області, у селищі Великий Бурлук знайшли ще одну катівню російських окупантів, яку вони облаштували у поліцейському відділку.

Про це Національна поліція повідомила 4 вересня.

Зараз тривають слідчі дії, криміналісти вилучають докази.

Після того як ЗСУ деокупували майже всю Харківську область, у населених пунктах знаходять катівні, які там облаштували російські окупанти. Вони були щонайменше у селі Піски-Радьківські, у селі Липці, у Купʼянську, у Козачій Лопані та у Балаклії.