КНДР визнала російські «референдуми» та анексію українських областей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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KCNA
Влада Північної Кореї визнала проведені росією «референдуми» на окупованих територіях України, а також подальшу анексію українських областей. Там традиційно звинуватили США у війні.
Про це говорить їхнє державне інформагентство ЦТАК.
«З 23 по 27 вересня у «донецькій та луганській народних республіках», Херсонській та Запорізькій областях проведено «референдум» відповідно до Статуту ООН, який визначив принцип рівності народу та його права на самовизначення. А також він проведений у легальний спосіб і таким порядком, щоб у ньому повністю відображалася воля місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу росії», — вважають у МЗС Північної Кореї.
Там зазначили, що «виявлять повагу» до «волевиявлення» жителів окупованих територій України та підтримують позицію російського уряду про «приєднання» їх до росії.
«Втручатися у внутрішні справи незалежних країн і зазіхнути на їхні легальні права шляхом використання РБ ООН з метою підтримання гегемоністського «однополярного світу», — це улюблений прийом США, а світ багато разів спостерігає такі американські дії незаконного характеру не лише у XX столітті, а й у ХХІ столітті. США розвʼязали агресивні війни проти суверенних держав, включаючи Югославію, Афганістан та Ірак, але вони жодного разу не були поставлені під сумнів РБ ООН», — заявили в КНДР.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 30 вересня путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей України. Він послався на «результати» псевдореферендуму.