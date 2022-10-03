ЄС скоординовано викликав російських послів на тлі анексії українських територій
- Автор:
- Софія Телішевська
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Serge Kutuzov / Unsplash
Європейський Союз після указу путіна про анексію українських територій скоординовано викликав російських послів у державах-членах ЄС.
Про це повідомляє CNN з посиланням на речника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітера Стано.
«У відповідь на останні кроки Росії, яка ще більше посилює свою агресію проти України — з фіктивними референдумами та незаконною анексією українських територій, — ЄС скоординовано викликав російських послів у країнах-членах Євросоюзу та в інституціях ЄС», — сказав Стано і додав, що посла росії в ЄС викликали до Брюсселя в понеділок вдень.
Цим рішенням вони висловлюють рішуче засудження незаконної анексії.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
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