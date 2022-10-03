Звільнені з російського полону командири з «Азовсталі» зустрілися в Туреччині зі своїми рідними

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Пʼятеро звільнених з російського полону командирів з «Азовсталі», які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися там зі своїми рідними.

Про це повідомили Офіс президента і перша леді Олена Зеленська.

«Під час візиту до Туреччини змогла зустрітися з нашими хлопцями з «Азова». Тут вони перебувають за умовами обміну, і сьогодні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку вдалося організувати їм зустріч із родинами. Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють [...]. Напередодні зустрічалася в Стамбулі з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. І сьогодні передала нашим захисникам і їхнім родинам його благословення», — написала Зеленська.

В ОП опублікували фото, на яких командир «Азову» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер «Азову» Олег Хоменко і командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега отримують звання Герой України.