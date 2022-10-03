Звільнені з російського полону командири з «Азовсталі» зустрілися в Туреччині зі своїми рідними
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пʼятеро звільнених з російського полону командирів з «Азовсталі», які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися там зі своїми рідними.
Про це повідомили Офіс президента і перша леді Олена Зеленська.
«Під час візиту до Туреччини змогла зустрітися з нашими хлопцями з «Азова». Тут вони перебувають за умовами обміну, і сьогодні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку вдалося організувати їм зустріч із родинами. Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють [...]. Напередодні зустрічалася в Стамбулі з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. І сьогодні передала нашим захисникам і їхнім родинам його благословення», — написала Зеленська.
В ОП опублікували фото, на яких командир «Азову» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер «Азову» Олег Хоменко і командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега отримують звання Герой України.
- В ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.
- Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже 8 годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один із етапів), Туреччині та Саудівській Аравії.
- Речник президента Туреччини розповів, що спочатку в списку на обмін українських командирів з «Азовсталі» було 15 імен, але його не вдалося узгодити.