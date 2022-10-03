Євросоюз викликав до Брюсселя представника росії через анексію територій України

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Європейський Союз викликав до Брюсселя головного представника росії через рішення рф анексувати захоплені території України.

Про це в коментарі AFP заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

Він заявив, що це скоординований крок із засудження незаконної анексії «у межах усього ЄС». Подробиці виклику російського дипломата Стано не уточнив. Також не відомо, кого саме викликали, оскільки постійний представник рф при ЄС Владімір Чіжов пішов з посади у вересні.