Влада Києва просить містян носити маски у публічних місцях через зростання захворюваності на COVID-19
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- Костя Андрейковець
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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images
У звʼязку із стрімким зростанням рівня захворюваності на коронавірус міська влада Києва закликає містян носити маски у публічних місцях. Відповідні рекомендації затвердив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
«Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 метра між відвідувачами», — йдеться в повідомленні.
За даними КМДА, кількість хворих на коронавірус у столиці стрімко зростає. Протягом тижня (з 26 вересня до 2 жовтня) у Києві виявили 2 515 хворих, 242 людини потрапили до лікарень, 22 людини померли.
- МОЗ закликає людей якомога швидше вакцинуватися, всі препарати є в наявності. У кінці вересня Київ отримав 46 800 доз вакцин Comirnaty (Pfizer). У Міністерстві казали, що не будуть вводити загальнонаціональний карантин.
- 22 вересня у Тернополі відновили обовʼязкове носіння масок.