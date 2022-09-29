Українська розвідка дуже високо оцінює ризик тактичного ядерного удару з боку росії

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Maxim Kuzovkov / TASS / Getty Images

Українська розвідка «дуже високо» оцінює загрозу застосування росією тактичної ядерної зброї проти України.

Про це в коментарі The Guardian заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

«Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи», — зазначив представник воєнної розвідки України.