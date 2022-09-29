Україна отримала €500 мільйонів грантових коштів від ЄС на гуманітарну сферу

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Уряд України отримав €500 млн мільйонів грантової допомоги від Євросоюзу в рамках підписаного 5 вересня Контракту з розбудови держави та посилення стійкості (ІІІ).

Про це повідомляється на сайті уряду.

Кошти підуть у держбюджет. Їх використають на фінансування найактуальніших видатків, зокрема на соціальну та гуманітарну сфери.

Частину грошей витратять на безперебійне виробництво сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі за рахунок доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу.