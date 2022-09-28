Напередодні візиту віцепрезидента США до Сеулу КНДР запустила дві балістичні ракети

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Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності 28 вересня біля свого східного узбережжя. Це сталося за день до візиту віцепрезидента США Камали Гарріс до Сеулу.

Про це повідомило агенство Reuters.

За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети полетіли з району Сунан у Пхеньяні між 18:10 та 18:20. Снаряди подолали близько 360 км, досягнувши висоти 30 км.

«Провокації Північної Кореї ще більше зміцнять південнокорейсько-американські можливості стримування та реагування та лише поглиблять ізоляцію [Північної Кореї] від міжнародного співтовариства», — йдеться в заяві південнокорейських військових.

Берегова охорона Японії також повідомила про ймовірне випробування північнокорейської балістичної ракети. Міністр оборони Тоширо Іно засудив такі дії як «неприйнятні».

«Серія дій Північної Кореї, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет, становить загрозу для миру та безпеки Японії, регіону та міжнародного співтовариства», — сказав він.