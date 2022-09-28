Пушилін, сальдо, балицкий та стремоусов. СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам російського псевдореферендуму
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам і учасникам псевдореферендумів росії на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У Донецькій області підозру від СБУ отримали:
- денис пушилін — так званий голова «днр»;
- володимир бідьовка — так званий голова «народної ради днр»;
- радомська олена — так звана секретар «цвк днр».
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру отримали:
- євген балицький — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області;
- галина данильченко — виконувачка обовʼязків «мера» Мелітополя;
- олександр сауленко — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Бердянська;
- галина катющенко — «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;
- андрій сігута — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району.
- максим зубарев — так званий голова окупаційної Якимівської громади Мелітопольського району.
У Херсонської області підозру СБУ отримали:
- володимир сальдо — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області;
- кирил стремоусов — «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
- марина захарова — «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;
- ольга кулик — «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
- тамара мірошниченко — «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
- олена саяхова — «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
- людмила козлова — «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».
Ці люди створили територіальні дільниці для псевдоголосування, сформували фейкові виборчі комісії, агітували мешканців окупованих територій брати участь у псевдореферендумах, склали списки виборців, розробили форму «бюлетенів» та забезпечили фінансування псевдореферендумів.
Слідчі СБУ підозрюють їх за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.
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- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 26 вересня Служба безпеки України повідомила про підозру організаторам російського псевдореферендуму на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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