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Пушилін, сальдо, балицкий та стремоусов. СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам російського псевдореферендуму

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам і учасникам псевдореферендумів росії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У Донецькій області підозру від СБУ отримали:

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру отримали:

У Херсонської області підозру СБУ отримали:

Ці люди створили територіальні дільниці для псевдоголосування, сформували фейкові виборчі комісії, агітували мешканців окупованих територій брати участь у псевдореферендумах, склали списки виборців, розробили форму «бюлетенів» та забезпечили фінансування псевдореферендумів.

Слідчі СБУ підозрюють їх за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).