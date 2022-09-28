Bloomberg: ЄС може заборонити своїм громадянам займати найвищі посади в російських держкомпаніях
- Автор:
- Анна Холоднова
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Rock Cohen / Flickr
У Європейському Союзі розглядають пропозицію Німеччини заборонити громадянам ЄС займати високооплачувані посади в російських державних компаніях.
Про це пише Bloomberg.
Якщо це обмеження офіційно представить Європейська комісія та підтримають усі країни ЄС, то воно торкнеться колишнього канцлера Німеччини Ґерхарда Шредера.
За даними німецьких ЗМІ, зараз Шредер є головою комітету акціонерів «Північного потоку» (Nord Stream AG), який належить російській компанії «Газпром».
Інші колишні посадовці країн ЄС, зокрема Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон, вийшли зі складу правління кількох російських компаній після повномаштабного вторгнення рф в Україну.
- На початку березня, після російського вторгнення в Україну, Шредер літав до Москви на зустріч зі своїм давнім другом путіним і заявив, що той зацікавлений у припиненні війни, «але це не так просто». За це його розкритикували в Німеччині, а Європейський парламент запропонував включити Шредера в санкційний список.
- 20 травня стало відомо, що Шредер йде з посади голови ради директорів «Роснєфті», яку він обіймав з 2017 року. Через кілька днів колишній канцлер Німеччини відхилив пропозицію «Газпрому» увійти до складу його ради директорів.
- У серпні 2022 року Шредер подав до суду на Бундестаг із вимогою повернути йому відібрані привілеї. Їх забрали, ймовірно, через тісні звʼязки з росією.