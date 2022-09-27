Головні події 27 вересня в огляді «Бабеля». ЗСУ звільнили Купʼянськ-Вузловий, а окупанти обстріляли Запоріжжя та Миколаїв

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

ЗСУ звільнили від росіян Купʼянськ-Вузловий, де розташований великий залізничний вузол. Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що зараз звільнення територій відбувається важко, бо росіяни намагаються перегрупуватися і стягнути підкріплення. Загалом у Харківській області Сили оборони України звільнили від ворога та зачистили 454 населених пункти. Крім того, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування «Південь» знищили чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136, що атакували Одещину.

Уночі окупанти обстріляли Запоріжжя десятьма ракетами С-300, є влучання в обʼєкти інфраструктури. На місцях обстрілів виникли пожежі, пошкоджена лінія електропередач. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів, є влучання у різні райони міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних обʼєктів, зокрема житлових будинків і магазинів, а також мережі водопроводу. Крім того, російські війська масовано обстрілювали Чугуївський, Купʼянський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони Харківщини. Є загиблі.

Маріупольцям надходять повідомлення з проханням зʼявитися до військкомату. Ці дії окупанти обґрунтовують тим, що за результатами псевдореферендуму Маріуполь входитиме до складу рф.

Російські окупанти заборонили мешканцям Енергодару виїжджати на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Особливий контроль росіяни застосовують до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції. Місцеві сидять по домівках і намагаються не виходити без крайньої потреби. По вулицях ходять патрулі російських військових з анкетами для голосування на псевдореферендумах.

Держдеп США не бачить ознак того, що Китай допомагає росії обходити санкції та вести війну проти України. Спікер Держдепу Нед Прайс заявив, що США ретельно вивчають кожне повідомлення. За його словами, Китай має «певне занепокоєння тим, що росія робить в Україні».

До Києва приїхала міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна. Разом з нею прибули слідчі Національної жандармерії, які допоможуть розслідувати воєнні злочини росіян в Ізюмі.

Підготовка передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS триває. Україна очікує від США дві батареї — це 16 установок для запуску ракет. Одна батарея NASAMS зможе захистити цілі квадрати або регіон, оскільки кожну установку можна розмістити на дальності до 25 км. Мобільна зенітна батарея складається з 8—12 пускових установок, залежно від модифікації, 3—8 радіолокаційних станцій AN/TPQ-64, двох комплексів управління вогнем, заряджальної та штабної машин.