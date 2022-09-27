Данські військові показали відео з місця витоку газу на «Північному потоці». Сейсмологи заявили, що фіксували вибухи

Новини

Данські військові опублікували відео з місця витоку газу на російському газопроводі «Північний потік». Витік стався у Балтійському морі в районі острова Борнхольм. Попередньо, ширина плями становить кількасот метрів.

На місце прибули кораблі для взяття проб.

Як передає SVT, сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи незадовго до виявлення витоків газу із трубопроводів. Вибухи пролунали у тих же координатах, де сталися витоки.

Сейсмологи впевнені, що це були вибухи. Перший пролунав 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі о 01:03.

SVT також пише, що німецька сторона розслідує атаки на газопроводи.

Влада Данії каже, що газ із пошкоджених труб витікатиме ще кілька днів, а то й цілий тиждень.

Норвезьке відомство PSA, яке відповідає за безпеку нафтогазових промислів, перед витоками попереджало, що над його морськими платформами фіксували невідомі літальні обʼєкти.

Реакція

Як передає ВВС, данська премʼєр-міністр Метте Фредеріксен висловилася щодо цієї ситуації обережно:

«Ситуація надзвичайно нетипова. Цілих три витоки, причому на деякій відстані один від одного. Тому дуже важко уявити собі, що це збіг», — сказала вона.

Премʼєр Польщі Матеуш Моравецький прямо заявив про диверсію, яку можна вважати «новим кроком у ескалації війни в Україні».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав це спланованим росією терактом. «РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою», — заявив Подоляк.