Tagesspiegel: Ушкодження на «Північних потоках» можуть бути результатом атак, розглядається причетність України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Ушкодження на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2», ймовірно, сталися внаслідок цілеспрямованих атак.
Про це пише німецька газета Tagesspiegel із посиланням на джерело в уряді Німеччини.
Співрозмовник газети заявив, що для підтвердження атак необхідно перевірити морське дно за допомогою підводних човнів і водолазів. За його словами, в уряді Німеччини розглядають дві версії.
Згідно із першою, газопроводи пошкодила Україна чи повʼязані з нею сили, щоб газ з росії надходив до Європи лише через українські газопроводи або через газопровід «Ямал» на території Польщі. За другою версією, газопроводи були пошкоджені самою росією, щоб звинуватити в диверсії Україну, посилити енергетичну кризу і підвищити ціну на газ.
Оператор «потоків» компанія Nord Stream заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводів.
«Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи «Північний потік», мають безпрецедентний характер. Строки відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо», — цитує Інтерфакс заяву компанії.
Тим часом Швеція попередила про витоки газу на «Північному потоці». Морське управління заявило про два витоки у водах Швеції та Данії. Чим вони спричинені — там поки не знають.
Датська влада попросила кораблі триматися подалі в радіусі пʼяти морських миль на південний схід від Борнхольма, де виявили витоки.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки.
- Газ із російських газопроводів потрапив у Балтійське море.