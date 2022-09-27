Tagesspiegel: Ушкодження на «Північних потоках» можуть бути результатом атак, розглядається причетність України

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Ушкодження на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2», ймовірно, сталися внаслідок цілеспрямованих атак.

Про це пише німецька газета Tagesspiegel із посиланням на джерело в уряді Німеччини.

Співрозмовник газети заявив, що для підтвердження атак необхідно перевірити морське дно за допомогою підводних човнів і водолазів. За його словами, в уряді Німеччини розглядають дві версії.

Згідно із першою, газопроводи пошкодила Україна чи повʼязані з нею сили, щоб газ з росії надходив до Європи лише через українські газопроводи або через газопровід «Ямал» на території Польщі. За другою версією, газопроводи були пошкоджені самою росією, щоб звинуватити в диверсії Україну, посилити енергетичну кризу і підвищити ціну на газ.

Оператор «потоків» компанія Nord Stream заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводів.

«Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи «Північний потік», мають безпрецедентний характер. Строки відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо», — цитує Інтерфакс заяву компанії.

Тим часом Швеція попередила про витоки газу на «Північному потоці». Морське управління заявило про два витоки у водах Швеції та Данії. Чим вони спричинені — там поки не знають.

Датська влада попросила кораблі триматися подалі в радіусі пʼяти морських миль на південний схід від Борнхольма, де виявили витоки.