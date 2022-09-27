У Японії урочисто ховають убитого експремʼєра Сіндзо Абе. У Токіо протести
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Токіо на арені «Будокан» урочисто прощаються із колишнім премʼєр-міністром Японії Сіндзо Абе, який був вбитий 8 липня в місті Нара на мітингу.
Як пише ВВС, віддати шану політику зібралися тисячі людей. На церемонію прибули понад 700 закордонних гостей і державних діячів. Після кремації урну з прахом Абе помістили в деревʼяний ящик, загорнутий у фіолетову тканину із золотими смугами.
Водночас біля арени «Будокан» зібралися кілька тисяч протестувальників із плакатами. Вони не задоволені витратами на церемонію, які становлять майже $11,4 мільйона.
- Замах на Абе стався вдень 8 липня. Він виступав у місті Нара на мітингу на підтримку кандидата від Ліберально-демократичної партії Японії, лідером якої він був. Нападник Тецуя Ямагамі двічі вистрілив у спину експремʼєра із саморобної рушниці. Поліції свої дії він пояснив невдоволенням політикою Абе.
- Абе помер у лікарні через декілька годин після замаху.
- Державний похорон Абе викликав не тільки протести, але й більш радикальні дії деяких людей. У вересні біля офісу премʼєр-міністра Японії стався акт самоспалення. Його вчинив 70-річний чоловік.