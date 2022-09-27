У Японії урочисто ховають убитого експремʼєра Сіндзо Абе. У Токіо протести

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У Токіо на арені «Будокан» урочисто прощаються із колишнім премʼєр-міністром Японії Сіндзо Абе, який був вбитий 8 липня в місті Нара на мітингу.

Як пише ВВС, віддати шану політику зібралися тисячі людей. На церемонію прибули понад 700 закордонних гостей і державних діячів. Після кремації урну з прахом Абе помістили в деревʼяний ящик, загорнутий у фіолетову тканину із золотими смугами.

Reuters

Reuters

Reuters

Водночас біля арени «Будокан» зібралися кілька тисяч протестувальників із плакатами. Вони не задоволені витратами на церемонію, які становлять майже $11,4 мільйона.