Reuters: Група країн-членів ЄС наполягає на введенні обмеження на ціну російського газу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Светлицький Сергій / УНІАН
Група країн-членів ЄС планує цього тижня закликати Брюссель розпочати перемовини про введення обмеження ціни на російський газ. Вони хочуть тиснути на Єврокомісію з цього питання.
Про це пише Reuters із посиланням на проєкт документа.
Зацікавлені країни планують відправити до Брюсселю офіційного листа з проханням внести пропозиції щодо запровадження такого обмеження на найближче засідання Ради ЄС.
У Євросоюзі вважають, що листа підпишуть близько 10 країн, серед яких є Польща, Греція, Італія, Бельгія та Мальта.
Однак є і держави, які виступають категорично проти введення обмеження ціни. Нідерланди, Німеччина та Данія вважають, що введення такого обмеження поставить під загрозу стабільність поставок газу до ЄС цієї зими.
- У вересні російський «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу трубопроводом «Північний потік» — цей газопровід є основним для поставок в ЄС. Через це ціни на газ в ЄС значно зросли. Згодом поставки відновили, але росія і так значно скоротила поставки в Європу, зокрема повністю припинивши робити це через Україну.
- У Європейському Союзі на цьому тлі розробляють механізм обмеження ціни на російський газ. Поки що в Єврокомісії розглядають два варіанти.
- За підрахунками Gas Infrastructure Europe (GIE), наприкінці серпня рівень зберігання газу в Європі перевищив 80% і наразі становить 86%.