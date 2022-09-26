Адміністрація Байдена не бачить ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї

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Win McNamee / Staff

Сполучені Штати не вбачають ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю на тлі погроз президента росії володимира путіна.

Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

«Щодо свідчень [про підготовку до застосування ядерної зброї] або шансів, то ми цього не бачили на цей час. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили жодних підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на нинішньому етапі», — наголосила Жан-Пʼєр.