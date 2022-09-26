«Єдина умова — неповернення в Україну». Омбудсмен Лубінець розповів про перебування командирів захисників Маріуполя у Туреччині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Рустем Умєров / Facebook
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про умови перебування в Туреччині звільнених пʼятьох командирів захисників Маріуполя. За його словами, вони мають лише одне обмеження — не повертатися до України до кінця війни.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
«Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо. І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, — це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з рф», — сказав Лубінець.
Він зазначив, що саме ця умова дозволила домовитися про їх обмін та видачу в Туреччину. Про якісь інші обмеження щодо командирів йому невідомо.
Також Лубінець висловив сподівання, що невдовзі вони поспілкуються з журналістами. Він додав, що наразі перед владою стоїть завдання визволити всіх полонених.
«Ми постійно займаємося питанням звільнення як військовополонених, так і цивільних полонених. Перед нами стоїть завдання звільнити абсолютно всіх. Цей процес не переривається, він постійний», — підкреслив омбудсмен.
- У ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.
- Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже 8 годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один із етапів), Туреччині та Саудівській Аравії. Пʼятеро командирів захисників Маріуполя — Денис «Редіс» Прокопенко, Святослав «Калина» Паламар, Сергій «Волина» Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега — залишатимуться в Туреччині.