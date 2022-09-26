Атаки росіян на Одещину не порушили роботу «зернової ініціативи»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Попри атаки російських загарбників по портовій інфраструктурі Одещини, зернові коридори працюють безперебійно.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи питання, чи не поставило під загрозу вивезення зерна з портів України застосування іранських дронів.
«Їх робота не порушена, тим не менш ми вживаємо максимальні заходи безпеки... Загрози нами усвідомлюються: імовірно, не випадково висловлене росією невдоволення роботою зернових коридорів і невипадково посилена увага приділяється безпосередньо портовій інфраструктурі. Зокрема, в Очакові було пошкоджено портову інфраструктуру і на Одеський напрямок натяк зрозумілий. Однак наразі все працює. Навіть сьогодні, коли відбулася атака, вихід суден відбувся за графіком», — повідомила Гуменюк.
- Протягом минулого тижня українські війська збили майже десять іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2» і використовують у війні проти України. Також українські військові збили перший ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6. Після цього Україна вислала посла Ірану Манучехра Мораді та скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві.