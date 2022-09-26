У Харківській області ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський військовий
- Автор:
- Анна Холоднова
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У селі Черкаські Тишки на Харківщині правоохоронці ексгумували труп місцевого мешканця, якого вбили російські окупанти.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
За попередньою версією слідства, 58-річного чоловіка вбили російські військові 21 квітня. Односельчани поховали його в приватному дворі.
Прокурори разом із поліцейськими також оглянули місця, де проживали російські військові під час окупації Липецької громади.
Окупанти зайняли приміщення Слобожанської сільської ради, дитячий садок та пошту в Липцях, ангари підприємства і будинок культури в селі Веселе. Всюди, де вони побували, стіни помальовані латинськими літерами «Z», скрізь сміття, бруд, недопалки та порожні пляшки з-під алкоголю.
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