Ілон Маск заявив, що активує Starlink в Ірані. Там тривають масові протести

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що активує супутниковий інтернет від Starlink в Ірані.

Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів США 23 вересня оприлюднило вказівки щодо розширення інтернет-сервісів, доступних для іранців, незважаючи на санкції Сполучених Штатів проти цієї країни. А держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США вжили заходів для просування свободи Інтернету та вільного потоку інформації для іранців.

«Сьогодні ми вжили заходів для просування свободи інтернету та вільного потоку інформації для іранського народу, видавши загальну ліцензію, щоб надати їм більший доступ до цифрових комунікацій, з метою протистояти цензурі уряду Ірану», — написав він.

Але офіційний представник Міністерства фінансів зазначив, що компанія Starlink має додатково звернутися до них щодо діяльності в Ірані.

«Наше розуміння Starlink полягає в тому, що те, що вони надають [послуги] комерційного рівня, і це буде апаратне забезпечення, яке не охоплює загальна ліцензія, тому їм потрібно буде написати у Міністерство фінансів», — сказав він.

Пізніше представник Державного департаменту США заявив, що ліцензію оновили. За його словами, вона діє самостійно і «будь-хто, хто відповідає критеріям, викладеним у цій загальній ліцензії, може продовжувати свою діяльність без запиту додаткових дозволів».