Розслідування BBC: Повідомлення в даркнеті про продаж американської зброї, яку передають Україні, виявилися російськими фейками
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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United States Army / Wikipedia
Російські державні канали та проросійські Telegram-канали неодноразово писали про те, що американська зброя, яку передають Україні, спокійно продається в даркнеті. Виявилося, що це були фейкові російські оголошення.
Про це йдеться в розслідуванні BBC.
Журналісти вирішили самостійно перевірити вказані російськими каналами оголошення. Вони справді знайшли такі пропозиції та почали їх детально вивчати. В оголошеннях «продавці» обіцяли поставити натівську зброю будь-кому, хто готовий заплатити. Як геотег було вказано Київ, проте назва столиці українською мовою була написана неправильно.
Один із таких «продавців», про якого часто згадували російські канали, називається Weapons Ukraine. Він пише, що вже нібито успішно провів 32 угоди з продажу американської зброї. Однак журналісти виявили, що фотографії з оголошень не завжди відповідають опису. До того ж вони були зроблені за кілька років до початку повномасштабної війни в Україні.
Наприклад, в одному з оголошень «продавець» використав фото карабіну М4, зроблене аж у 2014 році. А на пропозиції продажу дрона Switchblade була відфотошоплена фотографія збитого в Сирії такого ж дрона.
Згодом журналісти вирішили звʼязатися з «продавцями» та розпитати деталі про «придбання» зброї. Перше, що кинулося у вічі, — велика кількість помилок під час спілкування українською мовою. На пряме запитання про помилки «продавець» відповів, що він нібито з Польщі. Однак експерти з лінгвістики впевнені, що насправді повідомлення писала російськомовна людина — а українські повідомлення були точно перекладені онлайн-перекладачем саме з російської, а не, наприклад, з польської.
Крім цього, компанія KELA, яка спеціалізується на аналізі загроз кіберзлочинності, провела власне дослідження для аналізу самого торгового майданчика, де зʼявилися оголошення про продаж зброї. Там вважають його підозрілим, оскільки активність на майданчику мінімальна, а досвідчені користувачі даркнету ніколи про нього не чули.
- 4 серпня на телеканалі CBS вийшов фільм «Озброюючи Україну». У ньому зацитовано слова литовського волонтера, засновника некомерційної організації Blue-Yellow Йонаса Охмана, який заявив, що на фронт потрапляє лише 30% переданої зброї. Засновник військової компанії Mozart Group Енді Мілборн теж казав у фільмі, що частина західного озброєння не доходить до лінії фронту.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вкиди про чорний ринок зброї є справою рук російських пропагандистів.
- До цього, 21 липня, офіційний представник Європолу Ян Оп Ген Оорт у коментарі німецьким журналістам заявив, що Європол фіксує ознаки контрабанди зброї з України. Є випадки торгівлі вогнепальною зброєю та військовими товарами на чорному ринку. За словами представника Європолу, зафіксовані випадки, коли люди виїжджали з України з вогнепальною зброєю. Також є побоювання, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для подальшої контрабанди в ЄС.
- Перед цим Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.
- У ЄС заявили, що інформація про «контрабанду Україною зброї», яку їй постачають союзники, є інтенсивною кампанією з дезінформації, що її започаткувала росія. США теж не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду: «Ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись іще, окрім як для боротьби з росіянами».