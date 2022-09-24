«Припиніть військову допомогу рф, а не прикривайтесь фантазіями». У МЗС України відповіли Ірану на заяви про «зовнішній вплив»

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив». Так там відреагували на позицію Ірану щодо висилки його дипломатів з України.

Про це у своєму Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

«Єдиною «третьою стороною» є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною», — наголосив він.

За його словами, Іран має негайно припинити постачати зброю росії, а не виправдовуватися фантазіями про «зовнішній вплив».

Водночас в Ірані обіцяють дзеркальну відповідь на рішення України вислати їхнього посла та скоротити кількість дипломатів в іранському посольстві.