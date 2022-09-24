Іран відреагував на висилку дипломатів через дрони. Там радять Україні «не слухати третіх осіб»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що його країна шкодує через рішення України позбавити акредитації іранського посла і скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства в Києві.
Про це пише Reuters.
Канаані порадив Україні «утримуватися від впливу третіх осіб, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами». Він стверджує, рішення України «засноване на непідтверджених повідомленнях і стало результатом галасу в ЗМІ з іноземних сторін».
- Протягом цього тижня українські війська збили майже десяток іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували на «Герань-2» і використовують у війні проти України. Також українські військові збили перший ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6.
- Після цього Україна позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу.