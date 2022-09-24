Речник Ердогана: У початковому списку на обмін було 15 командирів з «Азвосталі», але узгодили лише п’ять імен
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters
Спочатку в списку на обмін українських командирів з «Азовсталі», серед яких були азовці, було 15 імен, але його не вдалося узгодити.
Про це CNN Türk розповів речник президента Туреччини Ібрагім Калин.
«Наш президент [Реджеп Ердоган] дуже тепло ставився до цього питання [обміну], ми близько 3,5 місяця обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити всі 15 імен. Той список не дійшов до Львова [зустріч президентів], насамкінець він був скорочений до п’яти імен. Ці п’ятеро людей залишаться у нас у безпеці до закінчення війни», — сказав Калин.
- В ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.
- Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже 8 годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один із етапів), Туреччині та Саудівській Аравії.