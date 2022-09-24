Український «Альфа-Банк» перейменують на «Сенс Банк» — аби не бути «психологічно повʼязаним» з російським
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Національний банк України погодив зміни до статуту «Альфа-Банк України» про перейменування його на «Сенс Банк».
Про це повідомив голова наглядової ради комерційного банку Роман Шпек в інтервʼю Інтерфаксу.
«Ось саме надійшло повідомлення, що Нацбанк погодив зміни до статуту. Але треба ще більшу роботу зробити, інші документи підготувати», — розповів Шпек.
Повністю завершити процес перейменування планується у грудні цього року. «Повірте, нам, колективу, морально та психологічно важливо не бути повʼязаними з російським «Альфа-Банком». Це основна причина зміни назви в цей час», – наголосив він.
Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні.
- Засновник «Альфа Банку» — російський бізнесмен Михайло Фрідман. В Україні працює «Альфа Банк Україна», який входить до групи Фрідмана. У червні голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україні. У вересні стало відомо, що Фрідман пропонував мільярд доларів для українського банку в обмін на зняття санкцій.