Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав позбавити росію членства в Радбезі ООН
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr
Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав позбавити росію членства в Радбезі ООН через війну в Україні.
Про це він заявив 23 вересня у виступі на Генеральній асамблеї ООН.
«Коли постійний член Ради безпеки ООН розпочинає невпровоковану і нічим не виправдану війну, війну, засуджену Генеральною асамблеєю ООН, його відсторонення від Ради безпеки має бути автоматичним», — наголосив глава Євроради.
Мішель додав, що вибір ЄС — це повага до кордонів, а не агресія, це співпраця, а не загрози, і це порядок, що ґрунтується на правилах, а не закон найсильнішого.
- 28 червня президент України Володимир Зеленський закликав ООН виключити росію з Генасамблеї та Радбезу. Зеленський зазначив, що ООН має повноваження і достатню силу, щоб це зробити. Крім цього, він нагадав, що статут ООН дозволяє створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування дій російських військових.
- У США підтримали ідею реформувати роботу Ради безпеки ООН. Там хочуть змінити правила застосування права вето, а також склад Радбезу. Так, Рада безпеки ООН має краще відображати нинішні реалії та враховувати всі географічні особливості та точки зору інших країн.