Bloomberg: Путін збирається збільшити витрати на оборону на 43% — росія адаптує бюджет до затяжної війни

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Президент росії путін розраховує витратити на армію протягом найближчих двох років набагато більше, ніж спочатку планувалося — росія адаптує бюджет до потреб більш тривалої та дедалі дорожчої війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трирічний фінансовий план.

Витрати на оборону мають перевищити початкові бюджетні припущення наступного року на понад 43%. Витрати на «національну оборону» становлять майже 5 трильйонів рублів ($84 мільярди ), або 3,3% валового внутрішнього продукту, і зараз поступаються державним соціальним програмам за часткою витрат. Серед інших змін у бюджеті — також виділять більше грошей на «патріотичне виховання», програму, що включає історичні виставки та інші фактори для збільшення видатків на оснащення шкіл державною символікою.

Видатки на освіту та культуру до 2023 року практично не збільшуються. Витрати на охорону навколишнього середовища будуть приблизно на чверть менші, ніж спочатку закладені в бюджеті 0,2% ВВП.

Згідно з останніми прогнозами, дефіцит бюджету збільшиться наступного року до 2% ВВП з 0,9% у 2022 році. Уряд фінансуватиме дефіцит переважно за рахунок боргу та резервів. План також передбачає запозичення до мільярда доларів на рік в іноземній валюті.

За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) стаття витрат «національна оборона» в бюджеті росії становить близько 75% її загальних військових витрат, включно з фінансуванням оперативних витрат і закупівлею озброєнь.