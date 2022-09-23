Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання росіянами безпілотників з Ірану

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Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на використання російськими військами іранських безпілотників.

Про це повідомив речник президента Сергій Нікіфоров.

«Це — кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоровʼя громадян України», — заявив Нікіфоров. Він також нагадав, що публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.