Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукових ракет на суму $985 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пентагон 22 вересня заявив, що уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на суму $985 мільйонів на розробку прототипів гіперзвукової ударної крилатої ракети.
Про це пише Reuters.
Гіперзвукова ударна крилата ракета (HACM) — це гіперзвукова зброя повітряного запуску, яку розробляють у співпраці з урядом Австралії. Вона рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю близько 6 200 км/год — це приблизно в п’ять разів більше за швидкість звуку.
«Оскільки передові загрози з’являються в усьому світі, гіперзвукова ударна крилата ракета забезпечить нашим бійцям вкрай необхідний потенціал», — сказав президент Raytheon Missiles & Defens Вес Кремер.
У Повітряних силах США очікують поставки таких ракет у 2027 фінансовому році.
- У травні цього року Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Під час випробувань ракета досягла швидкості впʼятеро вищої за швидкість звуку (понад 6 тис. км/год).
- До цього США побудували на Алясці радар для відстежування гіперзвукових ракет та супутників.
- У січні 2022 року про успішний тест гіперзвукової ракети заявила КНДР.
- Росія про успішні випробування подібної зброї заявляла в грудні 2021 року.