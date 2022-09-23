Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукових ракет на суму $985 мільйонів

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Пентагон 22 вересня заявив, що уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на суму $985 мільйонів на розробку прототипів гіперзвукової ударної крилатої ракети.

Про це пише Reuters.

Гіперзвукова ударна крилата ракета (HACM) — це гіперзвукова зброя повітряного запуску, яку розробляють у співпраці з урядом Австралії. Вона рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю близько 6 200 км/год — це приблизно в п’ять разів більше за швидкість звуку.

«Оскільки передові загрози з’являються в усьому світі, гіперзвукова ударна крилата ракета забезпечить нашим бійцям вкрай необхідний потенціал», — сказав президент Raytheon Missiles & Defens Вес Кремер.

У Повітряних силах США очікують поставки таких ракет у 2027 фінансовому році.