Чехія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Agus Dietrich / Unsplash
Уряд Чехії не планує видавати гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації. Раніше про аналогічні кроки оголосили Латвія та Естонія.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі агенції ČTK.
«Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обовʼязок, запроваджений його власною державою, не відповідають умовам отримання гуманітарної візи», — пояснив він.
Раніше в Єврокомісії заявили, що рішення про допуск на свою територію росіян ухвалюють самі держави-члени. Зараз ЄС обговорює, як діяти в ситуації оголошення масової мобілізації.
- 21 вересня путін вийшов зі зверненням, в якому оголосив про часткову мобілізацію — мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у військах. Міністр оборони рф заявив, що з 21 вересня мобілізують 300 тисяч осіб.
- Після цього Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації, а Казахстан заявив, що не надаватиме їм прихисток. Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що російські чоловіки, які тікають від мобілізації, можуть просити притулку в Німеччині.