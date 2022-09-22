Генпрокурор: Розслідування щодо медведчука завершено, всі його свідчення задокументовані

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СБУ

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що досудове розслідування щодо підозрюваного у держзраді колишнього депутата забороненої ОПзЖ віктора медведчука завершено до обміну з росією.

Про це він написав у Facebook.

«В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається росія», — зазначив генпрокурор.

Він додав, що влада памʼятає про всіх полонених і працює над обміном «всіх на всіх». «Зі свого боку, з боку Офісу генерального прокурора докладаємо максимум зусиль для повернення додому наших героїв», — додав Костін.