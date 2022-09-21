Росія передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців. Літак із ними вже приземлився в арабській країні.
Про це пише Al-Arabiya.
Посередником у цих перемовинах був саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман. Зазначається, що він напряму комунікував із кремлем та українською стороною.
Відомо, що росіяни передали пʼятьох британців, одного марокканця, одного шведа, одного хорвата та двох американців. Їхні імена поки що не називають, однак їхні громадянства співпадають із публічно відомими фактами про полонених іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Декого з них бойовики на окупованому Донбасі навіть встигли «засудити» до смертної кари.
Найімовірніше, росіяни відпустили громадянина Швеції Матіаса Густавссона, громадянина Хорватії Векослава Пребіга, громадян Великої Британії Джона Гардінґа, Ендрю Хілла, Ділана Хілі, Шона Піннера та Ейдена Асліна, громадянина Марокко Саадуна Брагіма, а також двох громадян США — Олександра Дрюке та Енді Хʼюна.
- 15 серпня проросійська окупаційна влада Донецької області почала «судити» ще пʼятьох іноземців, яких росіяни взяли у полон у Маріуполі на «Азовсталі». Псевдосуд розглядає «справи» громадян Швеції, Хорватії та Великої Британії. Трьом із затриманих загрожує смертна кара.
- До цього так званий верховний суд «днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які воювали разом з українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари через розстріл.
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у Збройних силах України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога, адже вони захищені Женевською конвенцією.
- Росія не хоче гарантувати безпеку полонених громадян США і Британії та стверджує, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій. Не виключено, що на британців, хорвата і шведа чекає смертний вирок.