Президент Казахстану Токаєв після змін до Конституції призначив дострокові вибори

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про проведення у країні дострокових президентських виборів. Їх призначили на 20 листопада.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Токаєв зазначив, що президентські вибори стануть першим етапом «перезавантаження» всіх органів влади після проведення конституційної реформи.

«У суспільстві є чітке розуміння логіки та перспектив наших планів трансформації політичної системи. Тому, згідно з раніше оголошеним електоральним графіком і відповідно до Конституції країни, сьогодні я підписав указ про призначення на 20 листопада 2022 року позачергових виборів президента Республіки Казахстан», — пояснив він.

Після цих виборів у Казахстані планують також провести вибори до парламенту та органів місцевої влади.

У червні в Казахстані провели референдум за внесення поправок до Конституції. Вони передбачають, що з Конституції повністю заберуть згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва як засновника незалежного Казахстану, а також про його особливий статус. Крім цього, президенту країни забороняється бути членом політичних партій, він має бути рівновіддаленим від усіх політичних рухів у Казахстані, а його найближчі родичі не можуть обіймати найвищі державні посади. Крім цього, тепер президента в Казахстані обиратимуть на один семирічний термін і він не матиме права балотуватися вдруге.

Також передбачається реформа парламенту, зокрема перехід до змішаної виборчої системи: 70% парламенту обиратимуть за пропорційною системою, а 30% — за мажоритарною. До парламенту зможуть балотуватися і безпартійні громадяни. Це зумовить перехід Казахстану від суперпрезидентської республіки до президентської із сильним парламентом.

У країні відновлять роботу Конституційного суду, запровадять посаду уповноваженого з прав людини та на законодавчому рівні заборонять смертну кару.