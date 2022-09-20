Телескоп «Джеймс Вебб» надіслав перші знімки Марсу

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CNSA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» завдяки камері у ближньому інфрачервоному діапазоні зробив свої перші світлини Марсу.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

Світлини були зроблені ще 5 вересня. Телескоп сфотографував Червону планету, знаходячись на відстані близько 1,5 млн км від Землі. Зображення Марсу показують область східної півкулі планети на двох різних довжинах хвиль або кольорах інфрачервоного світла.

Зазначається, що на світлині, зробленій на довжині хвилі у 2,1 мікрона можна роздивитися деталі поверхні майже так, як їх видно з орбіти. На зображенні видні кратер Гюйгенса, «темну пляму» вулканічної породи Syrtis Major Planum та більш світлу рівнину Еллада.