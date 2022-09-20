Телескоп «Джеймс Вебб» надіслав перші знімки Марсу
- Автор:
- Олег Панфілович
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CNSA
Космічний телескоп «Джеймс Вебб» завдяки камері у ближньому інфрачервоному діапазоні зробив свої перші світлини Марсу.
Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).
Світлини були зроблені ще 5 вересня. Телескоп сфотографував Червону планету, знаходячись на відстані близько 1,5 млн км від Землі. Зображення Марсу показують область східної півкулі планети на двох різних довжинах хвиль або кольорах інфрачервоного світла.
Зазначається, що на світлині, зробленій на довжині хвилі у 2,1 мікрона можна роздивитися деталі поверхні майже так, як їх видно з орбіти. На зображенні видні кратер Гюйгенса, «темну пляму» вулканічної породи Syrtis Major Planum та більш світлу рівнину Еллада.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 млн км від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Джеймс Вебб» великі надії — він допоможе значно глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
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