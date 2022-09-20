Справа ДТП: Нардепу Олександру Трухіну призначили заставу у майже 50 тисяч гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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unian.net
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу фракції «Слуга народу» Олександру Трухіну, який у серпні 2021 року після аварії за його участю намагався підкупити поліцейських за 150 тисяч гривень і «піти у ліс».
Про це з залу суду передає «Суспільне».
Слідчий суддя Андрій Біцюк частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і призначив Трухіну заставу у 49 620 грн.
Трухіна зобовʼязали зʼявлятися до суду, не спілкуватися з головою МВС, керівником поліції та іншими посадовими особами, а також повідомляти про зміну місця проживання. У здачі паспортів прокурорам відмовили.
Трухін у залі суду наполягав на своїй невинуватості. Він стверджує, що ніколи не давав хабарів.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- 24 серпня 2022 року помічнику депутата Полтавської облради Віктору Склемі, який їхав у машині з нардепом Трухіним і взяв на себе провину в ДТП, призначили 850 гривень штрафу.