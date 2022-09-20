Справа ДТП: Нардепу Олександру Трухіну призначили заставу у майже 50 тисяч гривень

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу фракції «Слуга народу» Олександру Трухіну, який у серпні 2021 року після аварії за його участю намагався підкупити поліцейських за 150 тисяч гривень і «піти у ліс».

Про це з залу суду передає «Суспільне».

Слідчий суддя Андрій Біцюк частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і призначив Трухіну заставу у 49 620 грн.

Трухіна зобовʼязали зʼявлятися до суду, не спілкуватися з головою МВС, керівником поліції та іншими посадовими особами, а також повідомляти про зміну місця проживання. У здачі паспортів прокурорам відмовили.

Трухін у залі суду наполягав на своїй невинуватості. Він стверджує, що ніколи не давав хабарів.