«Референдум» про приєднання «лднр» до росії призначили на 23—27 вересня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
В самопроголошених «лнр» та «днр» оголосили, що «референдум» про приєднання окупованих регіонів до росії відбудеться з 23 по 27 вересня.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Це рішення оголосив «голова народної ради лнр» дмитро хорошилов. У вівторок «народна рада» ухвалила закон про референдум, а очільник «лнр» леонід пасічник підписав його. Спікер держдуми росії вʼячеслав володін вже заявив, що росія підтримає рішення про «входження» окупованих територій до складу рф, якщо воно буде ухвалене.
- У вівторок так звана громадська рада Херсонської області звернулася до «голови» окупованого регіону з ініціативою невідкладно провести «референдум» про приєднання до росії.