В Умань на святкування Рош га-Шана прибули 4 тисячі паломників-хасидів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Державна прикордонна служба України
До Умані на щорічне паломництво з нагоди Рош га-Шана прибули чотири тисячі хасидів.
Про це повідомили в Обʼєднаній єврейській общині.
«Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ», — йдеться у повідомленні організації.
- Свято Рош га-Шана, яке хасиди святкують у вересні, традиційно щороку збирало в Умані десятки тисяч паломників з Ізраїлю і всього світу. Торік навіть коронавірус не завадив святкуванню — Умань відвідали понад 30 тисяч хасидів.
- 7 липня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі війни Україна не може гарантувати безпеку паломників. А Служба безпеки України та Національна поліція рекомендували хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Причина — висока ймовірність ракетних обстрілів і дії росії, якими вона може дестабілізувати міжнародні відносини та нашкодити іміджу України.